Минобороны подтверждает данные о трех раненых военных в ходе боев на Донбассе

Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медпомощь

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранения получили трое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По его словам, вчера на линии соприкосновения зафиксировали 28 обстрелов.

"Все эти обстрелы определены как прицельные…В результате боевых действий трое наших военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, и им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - отметил Праута.

Напомним, ранее сообщалось, что исчезнувший 27 мая во время боевого столкновения под Павлополем на Мариупольском направлении военнослужащий вернулся в подразделение. Отметим, сегодня также сообщалось об обстреле украинских военных в районе КПВВ "Новотроицкое".