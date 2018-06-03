Міноборони підтверджує дані про трьох поранених військових в ході боїв на Донбасі

Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранення отримали троє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

За його словами, вчора на лінії зіткнення зафіксували 28 обстрілів.

"Всі ці обстріли визначені як прицільні...В результаті бойових дій троє наших військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зараз вони госпіталізовані, і їм надається вся необхідна медична допомога", - зазначив Праута.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зниклий 27 травня під час бойового зіткнення під Павлополем на Маріупольському напрямку військовослужбовець повернувся до свого підрозділу. Зазначимо, сьогодні також повідомлялося про обстріл українських військових в районі КПВВ "Новотроїцьке".