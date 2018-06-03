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Міноборони підтверджує дані про трьох поранених військових в ході боїв на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 13:18
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранення отримали троє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

За його словами, вчора на лінії зіткнення зафіксували 28 обстрілів.

"Всі ці обстріли визначені як прицільні...В результаті бойових дій троє наших військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зараз вони госпіталізовані, і їм надається вся необхідна медична допомога", - зазначив Праута.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зниклий 27 травня під час бойового зіткнення під Павлополем на Маріупольському напрямку військовослужбовець повернувся до свого підрозділу. Зазначимо, сьогодні також повідомлялося про обстріл українських військових в районі КПВВ "Новотроїцьке".

 

КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 33 тис. осіб
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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