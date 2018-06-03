Исчезнувший на прошлой неделе на Донбассе военный вернулся в подразделение

Военнослужащий исчез после боевого столкновения с боевиками под Павлополем

Исчезнувший 27 мая во время боевого столкновения под Павлополем на Мариупольском направлении военнослужащий вернулся в подразделение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - говорится в сообщении.

Повідомлення Військовослужбовець, який зник під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, та з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся до свого підрозділу. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 3 червня 2018 р.

Напомним, около 27 мая на наблюдательный пункт Объединенных сил вблизи Павлополя вышла диверсионно-разведывательная группа боевиков численностью до 12 человек. Во время боевого столкновения противнику нанесли серьезные потери, однако судьба одного украинского военного оставалась неизвестной.