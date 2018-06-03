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Исчезнувший на прошлой неделе на Донбассе военный вернулся в подразделение

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 12:24
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Военнослужащий исчез после боевого столкновения с боевиками под Павлополем

Исчезнувший 27 мая во время боевого столкновения под Павлополем на Мариупольском направлении военнослужащий вернулся в подразделение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", - говорится в сообщении.

 

Повідомлення Військовослужбовець, який зник під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, та з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся до свого підрозділу.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 3 червня 2018 р.

 

Напомним, около 27 мая на наблюдательный пункт Объединенных сил вблизи Павлополя вышла диверсионно-разведывательная группа боевиков численностью до 12 человек. Во время боевого столкновения противнику нанесли серьезные потери, однако судьба одного украинского военного оставалась неизвестной.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Мариуполь, Донбасс, Павлополь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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