В Минобороны подтвердили потери на Донбассе в среду

В зоне проведения ООС на Донбассе в среду, 19 июня, погиб украинский военнослужащий. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Указано, что боевики от начала суток совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил, в результате чего один украинский защитник погиб, а еще один получил ранения и был госпитализирован.

"По состоянию на 12 часов сегодня, 19 июня, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела. На Луганском направлении оккупанты с 10:35 до 10:50 со стороны населенного пункта Калиново из автоматических гранатометов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Троицкого. Остальные три обстрела произошли в ночное время на Донецком направлении", - отметил Праута.

По его словам, около часа ночи был зафиксирован 20-минутный вражеский обстрел из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов в районе Николаевки.

Также указано, что с часу ночи в течение 30 минут оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских войск вблизи Лебединского, а также устроили 10-минутную провокацию с применением стрелкового оружия у Марьинки.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины с ранением эвакуирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - подчеркнули в Минобороны.

Также указано, что потери оккупантов сейчас уточняются.

Напомним, утром в пресс-центре ООС сообщили, что 19 июня боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один украинский военный погиб и еще один получил ранения.

Как писало РБК-Украина, во вторник на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.