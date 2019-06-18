На Донбассе во вторник без потерь среди украинских военных

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту АВДІЇВКА, з напрямку СПАРТАК – з мінометів калібру 82 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі населений пункт ЛУГАНСЬКЕ, з напрямку ЛОГВИНОВЕ – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу ТРОЇЦЬКОГО, з напрямку КАЛИНОВЕ – з міномету калібру 82 мм; двічі НОВОЛУГАНСЬКЕ, з напрямку ДОЛОМІТНЕ – з автоматичних гранатометів. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. 17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів ШИРОКИНЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ, ТАЛАКІВКА, ПИЩЕВИК, ВОДЯНЕ, ПАВЛОПІЛЬ, НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, АВДІЇВКА, ПІСКИ, МАР'ЇНКА, ОПИТНЕ, ПІВДЕННЕ, КРИМСЬКЕ, ПОПАСНА, ЛУГАНСЬКЕ, ШУМИ, НОВОТОШКІВСЬКЕ, НОВООЛЕКСАНДРІВКА, ЗОЛОТЕ-4. 17 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 4 крадіжки, 1 грабіж, 1 умисне вбивство, 3 факти незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 50 адміністративних правопорушень. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало близько 17900 осіб та майже 2200 транспортних засобів. Близько 13500 осіб та 1900 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 25-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.