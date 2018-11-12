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В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах украинских военных на Донбассе

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 13:07
В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах украинских военных на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вчера боевики 7 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 11 ноября 2018 года, ни один военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков, под обстрелами оказались украинские позиции в районе Орехового, Новотошковского, Луганского, Золотого-4, Водяного и Тарамчука.

"Потерь в результате боевых действий среди украинских защитников за прошедшие сутки нет", - сообщил он.

Кроме того, по состоянию на 12:00 12 ноября на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны пророссийских боевиков - в районе Старого Айдара, о потерях в рядах ООС не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 11 ноября, на оккупированном Донбассе состоялись "выборы" главарей псевдореспублик. В Центральной избирательной комиссии Украины подчеркивают, что эти "выборы" являются нелегитимными.

Президент Петр Порошенко 10 ноября призвал жителей оккупированных территорий не голосовать на так называемых "выборах".

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Темы: Новости ООС
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