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У Міноборони підтвердили відсутність втрат у лавах українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 13:07
У Міноборони підтвердили відсутність втрат у лавах українських військових на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Вчора бойовики 7 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 11 листопада 2018 року, жоден військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано сім обстрілів з боку проросійських бойовиків, під обстрілами опинилися українські позиції в районі Оріхового, Новотошківського, Луганського, Золотого-4, Водяного й Тарамчука.

"Втрат внаслідок бойових дій серед українських захисників протягом минулої доби немає", - повідомив він.

Крім того, станом на 12:00 12 листопада на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку проросійських бойовиків - в районі Старого Айдару, про втрати у лавах ООС не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 11 листопада, на окупованому Донбасі відбулися "вибори" ватажків псевдореспублік. У Центральній виборчій комісії України наголошують, що ці "вибори" є нелегітимними.

Президент Петро Порошенко 10 листопада закликав жителів окупованих територій не голосувати на так званих "виборах".

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Теми: Новини ООС
Новини України Міністерство оборони УкраїниДонбасООС
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