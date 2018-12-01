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В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Новости » Происшествия    01.12.2018 - 13:20
В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

От начала текущих суток не было ни одного обстрела

В Министерстве обороны Украины (МОУ) подтвердили отсутствие потерь среди подразделений операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Как сообщается, на протяжении прошлых суток, 30 ноября 2018, боевики 6 раз совершили обстрелы позиций украинских военных на Донбассе. При этом враг 2 раза применял минометы запрещенного калибра.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, по данным Минобороны, в субботу, 1 декабря, по состоянию на 12:00 в зоне проведения ООС не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков. Потерь среди личного состава объединенных сил нет.

В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Ситуация на Донбассе по состоянию на 1 декабря 2018

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых может быть объявлена мобилизация. По словам президента, пока Российская Федерация не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод граждан.

Отметим, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. В частности, военное положение на 30 дней введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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