В Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших военных на Донбассе

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 21 октября 2018 года, ранения получили трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"Вследствие боевых действий трое украинских военных получили ранения разных степеней. Сейчас наши защитники получают квалифицированную помощь в медицинских учреждениях", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным разведки, вчера на Донбассе были ликвидированы 8 боевиков, еще двое ранены.

Также сообщается, что по состоянию на утро 22 октября на Донбассе было зафиксировано два обстрелы со стороны боевиков, потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что боевики на Донбассе 21 октября обстреляли Марьинку, в результате чего огнестрельное ранение получил мирный житель.

Добавим, первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 22-27 октября посетит Донбасс для оценки ситуации с безопасностью в регионе и ее влияния на мирных жителей.