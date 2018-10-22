Хуг посетит Донбасс для оценки ситуации с безопасностью

Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Александр Хуг 22 по 27 октября посетит Донбасс

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг с 22 по 27 октября посетит Донбасс для оценки ситуации с безопасностью в регионе и ее воздействия на мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы СММ ОБСЕ.

"Первый заместитель председателя Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправляется в восточную Украину с 22 по 27 октября для оценки ситуации с безопасностью в этом районе и ее воздействия на гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Также Хуг посетит Луганскую и Донецкую области, встретится с наблюдателями СММ ОБСЕ и пообщается с мирными жителями Донбасса по обе стороны лини соприкосновения. Ожидается, что Хуг будет призывать обе стороны к мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Кроме того, к концу недели первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине посетит Днепр.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что военную составляющую вооруженного конфликта на Донбассе можно остановить "в течение одного часа". По его словам, следующей задачей станет разминирование территорий Донецкой и Луганской областей.

РБК-Украина сообщало, что в ходе брифинга по ситуации на Донбассе Хуг заявил, что "война на Донбассе не закончится, пока виновные не будут привлечены к ответственности".