ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Хуг посетит Донбасс для оценки ситуации с безопасностью

Новости » Общество    22.10.2018 - 12:58
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Александр Хуг 22 по 27 октября посетит Донбасс

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг с 22 по 27 октября посетит Донбасс для оценки ситуации с безопасностью в регионе и ее воздействия на мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы СММ ОБСЕ.

"Первый заместитель председателя Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отправляется в восточную Украину с 22 по 27 октября для оценки ситуации с безопасностью в этом районе и ее воздействия на гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Также  Хуг посетит Луганскую и Донецкую области, встретится с наблюдателями СММ ОБСЕ и пообщается с мирными жителями Донбасса по обе стороны лини соприкосновения. Ожидается, что Хуг будет призывать обе стороны к мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Кроме того, к концу недели первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине посетит Днепр.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что военную составляющую вооруженного конфликта на Донбассе можно остановить "в течение одного часа". По его словам, следующей задачей станет разминирование территорий Донецкой и Луганской областей.

РБК-Украина сообщало, что в ходе брифинга по ситуации на Донбассе Хуг заявил, что "война на Донбассе не закончится, пока виновные не будут привлечены к ответственности".

Боевики обстреляли Марьинку, ранен мирный житель Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 33 тыс. человек
Новости Украины ОБСЕДонбассАлександр Хуг Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь