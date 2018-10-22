У Міноборони підтвердили інформацію про трьох постраждалих військових на Донбасі

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 21 жовтня 2018 року, поранення отримали троє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

"Внаслідок бойових дій троє українських військових отримали поранення різних ступенів. Наразі наші захисники отримують кваліфіковану допомогу у медичних закладах", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за даними розвідки, вчора на Донбасі було ліквідовано 8 бойовиків, ще двох поранено.

Також повідомляється, що станом на ранок 22 жовтня на Донбасі було зафіксовано два обстріли з боку бойовиків, втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі 21 жовтня обстріляли Мар'їнку, в результаті чого вогнепальне поранення отримав мирний житель.

Додамо, перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 22-27 жовтня відвідає Донбас для оцінки ситуації з безпекою у регіоні та її впливу на мирних жителів.