В Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших военных на Донбассе

За минувшие сутки боевики 57 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 12 августа 2018 года, ранения получили двое украинских военных, еще один был ранен сегодня утром. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным Минобороны, за минувшие сутки боевики 57 раз обстреливали украинские позиции, в ответ на это силы ООС 27 раз открывали огонь в ответ. Кроме того, по состоянию на утро, 13 августа, боевики уже 10 раз обстреливали силы ООС.

"Вследствие боевых действий в течение вчерашних суток двое украинских защитников получили ранения...От начала текущих суток в результате боевых действий в подразделениях объединенных сил один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - сообщил он, отметив, что военных направили в медучреждения.

Кроме того, представитель Минобороны, ссылаясь на данные разведки добавил, что за минувшие сутки на Донбассе ликвидировали одного боевика, еще шестеро ранены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным штаба ООС, на Донбассе ранения получили трое военных. В штабе также отметили, что двое военных пострадали на Донбассе вчера, еще один - сегодня утром.

Отметим, миссия ОБСЕ подтверждает резкое увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.