У Міноборони підтвердили інформацію про трьох постраждалих військових на Донбасі

За минулу добу бойовики 57 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 12 серпня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових, ще одного було поранено сьогодні вранці. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За даними Міноборони, за минулу добу бойовики 57 разів обстрілювали українські позиції, у відповідь на це сили ООС 27 разів відкривали вогонь у відповідь. Крім того, станом на ранок, 13 серпня, бойовики вже 10 разів обстрілювали сили ООС.

"Внаслідок бойових дій протягом вчорашньої доби двоє українських захисників отримали поранення...Від початку поточної доби внаслідок бойових дій у підрозділах об’єднаних сил один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення", - повідомив він, зазначивши, що військових направили до медустанов.

Крім того, представник Міноборони, посилаючись на дані розвідки додав, що за минулу добу на Донбасі ліквідували одного бойовика, ще шістьох поранено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними штабу ООС, на Донбасі поранення отримали троє військових. У штабі також зазначали, що двоє військових постраждали на Донбасі вчора, ще одни - сьогодні вранці.

Зазначимо, місія ОБСЄ підтверджує різке збільшення порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.