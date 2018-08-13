На Донбассе ранения получили трое военных, - штаб

Противник за сутки 57 раз обстрелял украинские позиции

В зоне боевых действий на Донбассе ранения получили трое военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что ситуация в зоне ООС остается напряженной, противник 57 раз открывал огонь, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. Обстрелы велись по всем направлениям.

"В результате боевых действий два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что, по данным разведки, погиб один боевик, еще шестеро ранены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на оккупированном Донбассе ОБСЕ обнаружила новую военную технику России. В частности, 9 августа беспилотник обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований России, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в Луганске.

Накануне РБК-Украина сообщало, что на Донбассе задержали россиянина за видеосъемку позиций украинских военных.