Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все пункты пропуска работают в штатном режиме по зимнему графику

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 31 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера пассажирский поток через КПВВ оставался динамичным. По данным пограничников, пункты пропуска пересекли 31,3 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6915 человек и 870 транспортных средств;

"Марьинка" - 6445 человек и 1180 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5865 человек и 1095 транспортных средств;

"Гнутово" - 2877 человек и 685 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9200 человек.

Также сообщается, что сегодня утром на КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 20/45; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, в ходе боевых действий на Донбассе 4 декабря погиб один украинский военный, еще трое ранены.

По итогам вчерашнего заседания в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что на Донбассе могут ввести перемирие на период зимних праздников.