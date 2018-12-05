ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Новости » Общество    05.12.2018 - 08:56
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все пункты пропуска работают в штатном режиме по зимнему графику

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 31 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера пассажирский поток через КПВВ оставался динамичным. По данным пограничников, пункты пропуска пересекли 31,3 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

  • "Майорское" - 6915 человек и 870 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 6445 человек и 1180 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 5865 человек и 1095 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 2877 человек и 685 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 9200 человек.

Также сообщается, что сегодня утром на КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 20/45; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, в ходе боевых действий на Донбассе 4 декабря погиб один украинский военный, еще трое ранены.

По итогам вчерашнего заседания в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что на Донбассе могут ввести перемирие на период зимних праздников.

 

Гуманитарная группа ТКГ согласовала дату и место перемещения в Украину заключенных из ОРДЛО
Новости Украины ДонбасспограничникиКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь