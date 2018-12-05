У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 24 обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 4 грудня, загинув один український військовий, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

Як зазначається, вчора на Донбасі було зафіксовано 24 обстріли з боку проросійських бойовиків, зокрема, сім разів бойовики відкривали вогонь із забороненого Мінськом озброєння. Українські військові 15 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Вчора внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Троє наших захисників зазнали поранень, усі воїни наразі перебувають у військових мобільних госпіталях", - повідомив Праута.

Крім того, у Міноборони додали, що станом на 11 годину 5 грудня бойовики з кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали українські позиції в районі Тарамчука, втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група (ТКГ) у Мінську розглядає можливі заходи для забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі й планує запровадити перемир’я на час зимових свят.

Зазначимо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 4 грудня, перетнули понад 31 тис. осіб.