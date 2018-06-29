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В Минобороны подтвердили информацию о потерях сил ООС на Донбассе

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 13:15
Фото: Александр Мотузяник (uacrisis.org)
Фото: Александр Мотузяник (uacrisis.org)

За минувшие сутки на Донбассе ликвидированы 9 боевиков, еще 8 ранены

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 28 июня 2018 года, погибли 4 украинских военных, еще 2 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"К сожалению, в результате активных боевых действий четверо наших защитников погибли. Также 2 военнослужащих ВС Украины получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как средней тяжести", - сообщил он.

Кроме того, по данным украинской разведки, за минувшие сутки на Донбассе ликвидированы 9 боевиков, еще 8 ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 июня 2018 года боевики для разведки украинских позиций на Донбассе 6 раз применили беспилотники.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 29,8 тыс. человек На Донбассе погибли двое украинских военных, - ООС
Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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