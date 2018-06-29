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В Міноборони підтвердили інформацію про втрати сил ООС на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 13:15
Фото: Олександр Мотузяник (uacrisis.org)
Фото: Олександр Мотузяник (uacrisis.org)

За минулу добу на Донбасі ліквідовано 9 бойовиків, ще 8 поранено

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 28 червня 2018 року, загинули 4 українських військових, ще 2 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На жаль, внаслідок активних бойових дій четверо наших захисників загинули. Також 2 військовослужбовці ЗС України зазнали поранень. Їх було оперативно доставлено до лікувальних закладів, стан їхнього здоров’я характеризується як середньої важкості", - повідомив він.

Крім того, за даними української розвідки, за минулу добу на Донбасі ліквідовано 9 бойовиків, ще 8 поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 червня 2018 року бойовики для розвідки українських позицій на Донбасі 6 разів застосували безпілотники.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 29,8 тис. осіб На Донбасі загинули двоє українських військових, - ООС
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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