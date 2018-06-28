Боевики для разведки украинских позиций на Донбассе 6 раз применили беспилотные, - ООС

Упродовж минулої доби, 27 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї. Російські окупаційні війська 32 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 4 з яких – із важкого озброєння. На Луганському напрямку вночі неспокійно було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог вів вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. А у районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив чергову провокацію, застосувавши стрілецьку зброю, чим знову зірвав рішення тристоронньої контактної групи щодо розведення сторін у цьому районі. На Донецькому напрямку противник активізував бойові дії і застосовував по наших позиціях переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках зафіксовано вогонь з озброєння БМП. Під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки, Південного, Опитного та Новомихайлівки. Вчора російські окупаційні війська також обстріляли з мінометів калібром 82 мм місто Залізне. Внаслідок цієї цинічної провокації осколкових поранень зазнали мирні мешканці, які доставлені до медичного закладу для надання кваліфікованої медичної допомоги. Минулої доби найбільшої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. Тут ворог застосовував ствольну артилерію калібром 122-мм, 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети. Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Талаківка, Старогнатівка, Павлопіль, Богданівка та Широкине. У наслідок активних бойових дій троє наших захисників загинули і трьох поранено. Згадуючи тих, хто віддав життя за свято Конституції - низько схиляємо голови, і дякуючи всім, хто зараз боронить нашу землю, свято Конституції є, і обов’язково відновиться на окупованих територіях. Для ведення розвідки наших позицій противник збільшив активність використання БПЛА. Відмічено 6 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території Україні із її перетином. Два БПЛА вдалося ідентифікувати як «Орлан-10» російського виробництва. З метою заборони роботи БПЛА противника задіювалися засоби радіоелектронної боротьби. За уточненими даними розвідки 10 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 7 поранено. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Так на блокпосту поблизу Слов’янська правоохоронці зі складу Об'єднаних сил під час перевірки документів у пасажирів міжміського сполучення затримали чоловіка, який перебував в розшуку за підробку документів. Також вчора на КПВВ «Гнутове» на в’їзд з тимчасово неконтрольованої території України, по маршруту Харцизьк – Маріуполь, прибув транспортний засіб під керуванням громадянина України. В ході проведення поглибленого огляду транспортного засобу прикордонниками та представниками ДФС зі складу Об'єднаних сил в конструктивних особливостях кузова було виявлено 490 пачок сигарет на загальну суму 12250 гривень. На КПВВ «Майорське» громадянин Вірменії невдало намагався контрабандним способом провести понад 160 кілограмів сиру, оціночна вартість якого становить 19 813 гривень. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало близько 18 тисяч осіб та понад 2,5 тисячі транспортних засобів. 13 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. За вчорашній день Співробітниками Державної прикордонної служби України спільно представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’днаних сил під час огляду особистих речей громадян та їх транспортних засобів, вилучено незаконних товарів на майже 32 тисяч гривень. Вчора, в рамках програми допомоги місцевому населенню Донбасу військовослужбовці Об'єднаних сил супроводжували представників благодійної організації, які проводять моніторинг виплат пенсій, надання першої медичної допомоги малозабезпеченим та важкохворим у селищах Травневе і Гладосове. Крім того українські військові доставили гуманітарну допомогу мешканцям цих селищ. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представнкик прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.