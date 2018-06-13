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В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных за сутки

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 13:12
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

За минувшие сутки на Донбассе ликвидированы 5 боевиков, еще 4 ранены

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 12 июня 2018 года, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вчера во время боевых действий на Луганском направлении от пули вражеского снайпера погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Кроме того, за прошедшие сутки боевые травмы получили двое наших бойцов", - сообщил он, отметив, что раненые были госпитализированы, их состояние характеризуется как удовлетворительное.

Кроме того, в Минобороны отметили, что по данным разведки, за минувшие сутки было ликвидировано 5 боевиков, еще 4 ранены. Боевики также потеряли бронированную машину.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщали, что на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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