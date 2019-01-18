В зоне ООС задержали пособника российских спецслужб

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

СБУ прекратила противоправную деятельность руководителя антисемитской организации

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) пособника российских спецслужб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, СБУ прекратила противоправную деятельность руководителя антисемитской организации. Указанная организация в течение последних лет системно действовала в направлении дестабилизации ситуации на Донбассе на этнической почве.

"Задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование. Свои действия он также координировал с неустановленными представителями спецслужб РФ (с дислокацией в АР Крым)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный планировал способствовать военизированным структурам РФ в захвате территорий Украины в случае военного вторжения. Сообщается, что мужчина рассчитывал возглавить руководящую должность в созданных органах оккупационной власти.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе вчера, 17 января, пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный.