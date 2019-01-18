ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В зоне ООС задержали пособника российских спецслужб

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 12:42
В зоне ООС задержали пособника российских спецслужб
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

СБУ прекратила противоправную деятельность руководителя антисемитской организации

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) пособника российских спецслужб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, СБУ прекратила противоправную деятельность руководителя антисемитской организации. Указанная организация в течение последних лет системно действовала в направлении дестабилизации ситуации на Донбассе на этнической почве.

"Задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование. Свои действия он также координировал с неустановленными представителями спецслужб РФ (с дислокацией в АР Крым)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный планировал способствовать военизированным структурам РФ в захвате территорий Украины в случае военного вторжения. Сообщается, что мужчина рассчитывал возглавить руководящую должность в созданных органах оккупационной власти.

В зоне ООС задержали пособника российских спецслужб

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе вчера, 17 января, пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный.

Пункты пропуска на Донбассе пересекли 40 тыс. человек Суд арестовал депортированную из России журналистку на 2 месяца
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДонбассспецслужбы РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь