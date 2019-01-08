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В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 12:40
В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вчера боевики 5 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 7 января 2019 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

По данным Минобороны, на линии соприкосновения за прошедшие сутки было зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, все они определены как прицельные.

"За прошедшие сутки один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Сейчас ему оказывается необходимая помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - сообщил Праута.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли украинских военных у Павлополя. Ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой украинскими военными.

Отметим, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 7 января 2019 года, пересекли 16,2 тыс. человек. Сейчас все КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме.

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