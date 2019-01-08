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В Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 12:40
В Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Вчора бойовики 5 разів обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 7 січня 2019 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

За даними Міноборони, на лінії зіткнення минулої доби було зафіксовані 5 обстрілів з боку проросійських бойовиків, усі вони визначені як прицільні.

"Протягом минулої доби один військовослужбовець об’єднаних сил отримав поранення. Наразі йому надається необхідна допомога в одному з військових мобільних госпіталів", - повідомив Праута.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора бойовики на Донбасі з гранатометів обстріляли українських військових біля Павлополя. Ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою українськими військовими.

Зазначимо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 7 січня 2019 року, перетнули 16,2 тис. осіб. Наразі всі КПВВ на лінії зіткнення відкрилися згідно з графіком і працюють у штатному режимі.

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