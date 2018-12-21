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В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 12:50
В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Вчера на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировано восемь обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера боевики дважды обстреливали украинские позиции на Луганском направлении и шесть раз - на Донецком.

"За прошедшие сутки один наш военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения. Сейчас нашему защитнику предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в военном-мобильном госпитале", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что по состоянию на 12 часов 21 декабря на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны пророссийских боевиков, потерь в рядах ООС нет. 

Напомним, ранее сообщалось, что провокации российско-оккупационных войск на Донбассе нарушают режим работы КПВВ по всей линии разграничения.

Также сообщалось, что украинская сторона контактной группы по Донбассу инициирует переговоры по освобождению заложников и предлагает провести такой обмен 5 января.

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