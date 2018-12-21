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У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 12:50
У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Вчора на Донбасі зафіксовано вісім обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 20 грудня, зафіксовано вісім обстрілів з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Луганському напрямку та шість разів - на Донецькому.

"Протягом минулої доби один наш військовослужбовець зі складу об’єднаних сил отримав поранення. Наразі нашому захиснику надається уся необхідна кваліфікована медична допомога у військовому-мобільному госпіталі", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, у Міноборони повідомили, що станом на 12 годину 21 грудня на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку проросійських бойовиків, втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що провокації російсько-окупаційних військ на Донбасі порушують режим роботи КПВВ по всій лінії розмежування.

Також повідомлялося, що українська сторона контактної групи по Донбасу ініціює переговори по звільненню заручників і пропонує провести такий обмін 5 січня.

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