Боевики нарушают режим работы КПВВ по всей линии разграничения

Фото: КПВВ (facebook.com/DPSUkraine)

Боевики создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, направляя их через линию разграничения в темное время суток

Провокации российско-оккупационных войск на Донбассе нарушают режим работы КПВВ по всей линии разграничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Несмотря на установленный режим работы контрольных пунктов въезда-выезда, российские вооруженные формирования продолжают создавать потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, направляя их через линию разграничения в темное время суток.

Таким образом, нарушая взятые на себя обязательства боевики, замедляют пропуск граждан через линию разграничения в определенное время работы КПВВ и осуществляют значительное накопление граждан и транспорта на временно оккупированной территории Украины.

В частности, по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов боевики, обостряя ситуацию безопасности в рамках дорожных коридоров, пропускают сразу большое количество гражданских лиц.

Вчера такие провокационные действия боевиков имели место во всех контрольных пунктах въезда-выезда. В частности, в 17:00 с временно оккупированной территории Украины сразу прибыло значительное количество граждан и автомобилей. Во время общения с гражданами, пограничники выяснили, что оккупационные войска умышленно держали людей на своих блок-постах.

Учитывая темное время суток и потенциальную опасность, что происходит от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями, по решению командующего операции Объединенных сил работу КПВВ было продолжено.

Напомним, вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка" под Донецком.