У Міноборони підтвердили інформацію про загиблого та трьох поранених військових на Донбасі

Українські військові вчора зафіксували на Донбасі 46 обстрілів

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 14 серпня 2018 року, загинув один український військовий, ще троє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

За словами Гуцуляка, вчора підрозділи ООС зафіксували на Донбасі 46 обстрілів з боку позицій бойовиків, на які українські військові кілька разів відкривали вогонь у відповідь.

У Міноборони повідомили, що внаслідок бойових дій на Донбасі вчора загинув військовослужбовець 1972 року народження, ще троє військових отримали поранення, їх госпіталізовано.

Також Гуцуляк додав, що станом на ранок, 15 серпня, на Донбасі вже було зафіксовано шість обстрілів, втрат серед українських військових станом на сьогодні немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Російська Федерація в 2014 році не очікувала серйозної реакції Заходу на вторгнення до України. Волкер також заявляв, що впродовж останнього року міжнародна спільнота стала значно чіткіше говорити про відповідальність Росії за військову агресію на Донбасі.