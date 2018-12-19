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У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    19.12.2018 - 12:40
У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового
Фото: українські військові (turchynov.com)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 18 грудня 2018 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Українські військові відкривали вогонь у відповідь 6 разів.

"Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення", - повідомив Праута.

Крім того, за даними відомства, станом на 12 годину 19 грудня на Донбасі вже зафіксовано два обстріли - на Донецькому напрямку - неподалік Новотроїцького та поблизу Чермалика. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на окупованих територіях Донбасу дали гарантії безпеки для обстеження водопроводу "Горлівка-Торецьк" Горлівської фільтрувальної станції

Додамо, раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що станом на 18 грудня більша частина запланованих заходів під час дії правового режиму воєнного стану у визначених областях України виконана.

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