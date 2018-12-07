В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Вчера на Донбассе зафиксировано шесть обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 декабря 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе зафиксировано шесть обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"К сожалению, вчера один украинский военнослужащий получил ранения в результате боевых действий. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил он.

Кроме того, по состоянию на 12:00 седьмого декабря на Донбассе уже зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела - все на Донецком направлении. Потерь вследствие боевых действий от начала текущих суток среди украинских военных нет.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 35 тысяч человек.

Также сообщалось, что в ночь на 7 декабря сообщалось, что на КПВВ "Майорское" вынуждены были ночевать пассажиры около 20 автомобилей.