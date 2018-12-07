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В Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    07.12.2018 - 12:44
В Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового
Фото: українські військові (turchynov.com)

Вчора на Донбасі зафіксовано шість обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 6 грудня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі зафіксовано шість обстрілів з боку проросійських бойовиків.

"На жаль, вчора один український військовослужбовець отримав поранення внаслідок бойових дій. Його доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив він.

Крім того, станом на 12:00 сьомого грудня на Донбасі вже зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли - усі на Донецькому напрямку. Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 35 тисяч осіб. 

Також повідомлялося, що в ніч на 7 грудня повідомлялося, що на КПВВ "Майорське" змушені були ночувати пасажири близько 20 автомобілів. 

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