В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 21 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные 9 раз открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий, за прошедшие сутки один украинский военный получил ранения. Сейчас наш защитник получает необходимую квалифицированную помощь в медицинском учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным Минобороны по состоянию на 12 часов 22 ноября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины - вблизи хутора Вильный боевики применили пехотное вооружение и вели обстрел из БМП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине на следующей неделе состоится встреча в нормандском формате на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств. В рамках встречи планируется обсуждение вопроса развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.