В Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 21 листопада 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Українські військові 9 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій, протягом минулої доби один український військовий отримав поранення. Наразі наш захисник отримує необхідну кваліфіковану допомогу у медичні установі. Стан здоров’я - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за даними Міноборони станом на 12 годину 22 листопада на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму тиші - поблизу хутора Вільний бойовики застосували піхотне озброєння та вели обстріл з БМП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Берліні наступного тижня відбудеться зустріч у нормандському форматі на рівні політичних директорів зовнішньополітичних відомств. У рамках зустрічі планується обговорення питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.