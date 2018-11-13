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В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 13:16
В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вчера на Донбассе боевики 9 раз обстреливали украинской позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 12 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе боевики 9 раз обстреливали украинской позиции, в том числе с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения. Украинские военные семь раз открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий вчера один украинский военный получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь, где он получает необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 12:00 13 ноября в Донбассе уже зафиксировано 3 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Потерь в рядах ООС не зафиксировано.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники задержали в КПВВ "Новотроицкое" мужчину, который пытался вывезти из оккупированного Донбасса номерные пломбы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Отметим, вчера пункты пропуска на Донбассе пересекли более 33 тыс. человек.

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