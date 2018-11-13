У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Вчора на Донбасі бойовики 9 разів обстрілювали українській позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 12 листопада 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі бойовики 9 разів обстрілювали українській позиції, зокрема з використанням забороненого мінськими угодами озброєння. Українські військові сім разів відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій вчора один український військовий отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталя, де він отримує необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за даними Міноборони, станом на 12:00 13 листопада на Донбасі вже зафіксовано 3 обстріли з боку проросійських бойовиків. Втрат у лавах ООС не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники затримали у КПВВ "Новотроїцьке" чоловіка, який намагався вивезти з окупованого Донбасу номерні пломби Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

Зазначимо, вчора пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 33 тис. осіб.