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У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 12:48
Фото: ООС на Донбасі (president.gov.uа)
Фото: ООС на Донбасі (president.gov.uа)

Вчора бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 6 листопада 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції, сили ООС відкривали вогонь у відповідь.

"На жаль, внаслідок бойових дій протягом минулої доби, отримав поранення один український військовий. Його евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний" - повідомив Гуцуляк.

Крім того, у Міноборони додали, що станом на 12:00 7 листопада на Донбасі вже зафіксовано два прицільних обстріли з боку бойовиків - на Донецькому напрямку. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що проросійські бойовики напередодні "виборів", які заплановані на 11 листопада, стягують танки та важку артилерію в окупований Донецьк.

Додамо, контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 6 листопада, перетнули 40,2 тисяч осіб. 

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Теми: Новини ООС
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