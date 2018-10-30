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В Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 12:55
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора бойовики 20 разів обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 жовтня, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, на Луганському напрямку вчора бойовики один раз відкривали вогонь - неподалік Станиці Луганської. Разом з тим, на Донецькому напрямку вчора було зафіксовано 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

"Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець об’єднаних сил зазнав поранення. На даний час йому надається необхідна допомога у медичному закладі", - повідомив Праута.

Крім того, за даними Міноборони, станом на ранок 30 жовтня на Донбасі вже зафіксовано три обстріли, усі - на Донецькому напрямку. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними СЦКК, бойовики використовують лазерну зброю в районі розведення сил у Станиці Луганській. 

Також повідомлялося, що бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР"), які призначені на 11 листопада.

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Теми: Новини ООС
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