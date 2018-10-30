Боевики используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской, - СЦКК

Иллюстративное фото (flickr.com/osce)

Боевики в очередной раз сорвали процесс разведения сил и средств в Станице Луганской

Боевики используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, по данным СЦКК, вчера, 29 октября, боевики открывали огонь в районе Станицы Луганской, в результате чего ранения получил украинский военный. Таким образом, боевики в очередной раз сорвали мирный процесс на участке разведения сил и средств.

Кроме того, отмечается, что в последнее время военнослужащие фиксируют использование боевиками лазерного оружия в районе Станицы Луганской. Также отмечается, что факты применения лазерного оружия фиксировали и наблюдатели миссии ОБСЕ.

"Находясь возле передовой позиции Вооруженных сил Украины примерно в 300 м на север от моста в Станице Луганской в течение около 10 минут наблюдатели видели синий свет, который мелькал каждые несколько секунд примерно в 800 м на юг. Член вооруженных формирований в Луганске сообщил Миссии, что вооруженные формирования применили лазерное оборудование", - цитирует штаб ООС отчет миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам командующего операции объединенных сил (ООС) Сергея Наева, боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам" в так называемых "Донецкой/Луганской народных республиках" ("ДНР/ЛНР").

Кроме того, по словам Наева, наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на Мариупольском направлении.