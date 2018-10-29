В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/desnaukr)

Вчера на Донбассе зафиксировано 19 прицельных обстрелов со стороны боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 28 октября 2018 года, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 19 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"Вследствие боевых действий один украинский военный получил ранения. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Он также добавил, что по данным украинской разведки, вчера на Донбассе было ликвидировано троих боевиков, еще 6 - ранены.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 11:00 29 октября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела со стороны боевиков, потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности США Джона Болтона, "было бы полезно, если бы Россия ушла из Крыма и востока Украины".

Добавим, также сообщалось, что миссия ОБСЕ заявляла, что во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез их беспилотник.