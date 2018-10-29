ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 12:45
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/desnaukr)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/desnaukr)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 19 прицільних обстрілів з боку бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 28 жовтня 2018 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 19 прицільних обстрілів з боку проросійських бойовиків.

"Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення. Його евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Він також додав, що за даними української розвідки, вчора на Донбасі було ліквідовано трьох бойовиків, ще 6 - поранено.

Крім того, за даними Міноборони, станом на 11:00 29 жовтня на Донбасі вже зафіксовано три обстріли з боку бойовиків, втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки США Джона Болтона, "було б корисно, якби Росія пішла з Криму і сходу України".

Додамо, також повідомлялося, що місія ОБСЄ заявляла, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник

ОБСЄ зафіксувала 267 вибухів на Донбасі
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся