У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/desnaukr)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 19 прицільних обстрілів з боку бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 28 жовтня 2018 року, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 19 прицільних обстрілів з боку проросійських бойовиків.

"Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення. Його евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Він також додав, що за даними української розвідки, вчора на Донбасі було ліквідовано трьох бойовиків, ще 6 - поранено.

Крім того, за даними Міноборони, станом на 11:00 29 жовтня на Донбасі вже зафіксовано три обстріли з боку бойовиків, втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки США Джона Болтона, "було б корисно, якби Росія пішла з Криму і сходу України".

Додамо, також повідомлялося, що місія ОБСЄ заявляла, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник.