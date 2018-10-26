В Минобороны подтвердили информацию об одном раненом на Донбассе военном

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/desnaukr)

Вчера на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 25 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, 4 раза - из запрещенного Минском вооружения. Украинские военные 14 раз открывали огонь в ответ.

"Во время боевых действий один наш защитник за прошедшие сутки был ранен, его доставили в военный мобильный госпиталь для оказания необходимой помощи", - сообщил он.

Кроме того, по данным Минобороны по состоянию на утро 26 октября на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков - на Луганском направлении неподалеку Крымского.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня пограничники задержали в Международном аэропорту "Борисполь" мужчину, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Добавим, также сообщалось, что на оккупированный Донбасс направлено почти 10,5 тонн медпрепаратов.