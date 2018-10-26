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В Минобороны подтвердили информацию об одном раненом на Донбассе военном

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 13:06
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/desnaukr)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/desnaukr)

Вчера на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 25 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, 4 раза - из запрещенного Минском вооружения. Украинские военные 14 раз открывали огонь в ответ.

"Во время боевых действий один наш защитник за прошедшие сутки был ранен, его доставили в военный мобильный госпиталь для оказания необходимой помощи", - сообщил он.

Кроме того, по данным Минобороны по состоянию на утро 26 октября на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков - на Луганском направлении неподалеку Крымского.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня пограничники задержали в Международном аэропорту "Борисполь" мужчину, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Добавим, также сообщалось, что на оккупированный Донбасс направлено почти 10,5 тонн медпрепаратов.

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек На Донбассе ранен один украинский военный
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