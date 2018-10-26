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У Міноборони підтвердили інформацію про одного пораненого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 13:06
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/desnaukr)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/desnaukr)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 17 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 25 жовтня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 17 обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема, 4 рази - з забороненого Мінськом озброєння. Українські військові 14 разів відкривали вогонь у відповідь. 

"Під час бойових дій один наш захисник протягом минулої доби був поранений, його доставлено до військового мобільного госпіталю для надання необхідної допомоги", - повідомив він.

Крім того, за даними Міноборони станом на ранок 26 жовтня на Донбасі був зафіксований один обстріл з боку бойовиків - на Луганському напрямку неподалік Кримського. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні прикордонники затримали у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" чоловіка, який воював на боці незаконних збройних формувань на Донбасі.

Додамо, також повідомлялося, що на окупований Донбас направлено майже 10,5 тонн медпрепаратів.

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