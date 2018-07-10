У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Наразі постраждалому лікарі надають допомогу

На Донбасі за минулу добу, 9 липня 2018 року, внаслідок бойових дій поранено одного українського військовослужбовця. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, за інформацією Гуцуляка, минулої доби бойовики 23 рази обстрілювали позиції українських військ на Донбасі.

"Внаслідок бойових дій ввечері 9 липня один наш військовослужбовець отримав поранення", - повідомив він.

Як зазначили у Міноборони, наразі постраждалому лікарі надають допомогу, стан його здоров’я задовільний.

Нагадаємо, раніше про поранення одного українського військового повідомляли у прес-центрі операції об'єднаних сил (ООС).