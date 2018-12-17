В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 16 декабря 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики выпустили 11 мин в сторону оборонительных укреплений ООС.

"Вчера, в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь в военных госпиталях", - сообщил Мотузяник.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 17 декабря на Донбассе зафиксирован один обстрел - в районе Гнутово. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ не будет воевать с Украиной.

Также сообщалось, что в Донецкой области остановилась Горловская фильтровальная станция, в результате чего Торецк и соседние поселки остались без воды.