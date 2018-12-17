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У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 13:05
У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових
Фото: українські військові (turchynov.com)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 16 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 16 грудня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 16 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики випустили 11 мін в бік оборонних укріплень ООС.

"Вчора, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але двоє військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення, зараз їм надається медична допомога у військових госпіталях", - повідомив Мотузяник.

Крім того, за даними оборонного відомства, станом на 12:00 17 грудня на Донбасі зафіксовано один обстріл - в районі Гнутового. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ не буде воювати з Україною.

Також повідомлялося, що в Донецькій області зупинилася Горлівська фільтрувальна станція, в результаті чого Торецьк і сусідні селища залишилися без води. 

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