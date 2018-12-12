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В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Новости » Происшествия    12.12.2018 - 13:33
В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 11 декабря 2018 года, в ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

Как отмечается, вчера на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики выпустили по позициям украинских войск 2 мины калибра 82 мм. Украинские военные 5 раз открывали огонь в ответ.

"В ходе боевых действий два военнослужащие из состава объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 11 часов дня 12 декабря на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. Потерь среди личного состава объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе с начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей Донбасса.

Также сообщалось, что вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом въезда-выезда КПВВ "Мар'їнка" под Донецком.

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