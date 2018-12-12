ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 13:33
У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 11 грудня 2018 року, в ході бойових дій поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

Як зазначається, вчора на Донбасі було зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики випустили по позиціях українських військ 2 міни калібру 82 мм. Українські військові 5 разів відкривали вогонь у відповідь.

"У ході бойових дій два військовослужбовці зі складу об’єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на 11 годину дня 12 грудня на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку бойовиків. Втрат серед особового складу об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі від початку бойових дій внаслідок розриву мін загинули понад 350 мирних мешканців Донбасу.

Також повідомлялося, що увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду КПВВ "Мар'їнка" під Донецьком.

Митрополиту Іларіону дозволили перетинати лінію розмежування на Донбасі Опубліковані фото наслідків обстрілу водоводу під Попасною
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся