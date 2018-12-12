У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 11 грудня 2018 року, в ході бойових дій поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

Як зазначається, вчора на Донбасі було зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики випустили по позиціях українських військ 2 міни калібру 82 мм. Українські військові 5 разів відкривали вогонь у відповідь.

"У ході бойових дій два військовослужбовці зі складу об’єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на 11 годину дня 12 грудня на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку бойовиків. Втрат серед особового складу об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі від початку бойових дій внаслідок розриву мін загинули понад 350 мирних мешканців Донбасу.

Також повідомлялося, що увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду КПВВ "Мар'їнка" під Донецьком.