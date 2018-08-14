У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових

Вчора бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціям українських військ

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 серпня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як зазначається, вчора бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціям українських військ. У свою чергу, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Протягом минулої доби двоє українських військових отримали поранення різних ступенів внаслідок бойових дій", - повідомив Гуцуляк, додавши, що наразі поранених направлено до військового госпіталя.

Крім того, у Міноборони додали, що станом на ранок 14 серпня на Донбасі вже зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків, переважно на Донецькому напрямку. Втрат у лавах ООС станом на 14 серпня немає.

Нагадаємо, раніше про двох постраждалих на Донбасі військових повідомляли у штабі ООС.

Також повідомлялося, що на західній околиці непідконтрольному уряду України населеному пункту Сміле (Луганська область) озброєний бойовик цілився автоматом типу АК в патруль ОБСЄ.