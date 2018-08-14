В Луганской области боевик целился из автомата в представителей СММ ОБСЕ

Боевик наблюдал за автомобилями представителей СММ в неподконтрольном правительству Украины селе Смелое

На западной окраине неподконтрольного правительству Украины населенного пункта Смелое (Луганская область) вооруженный боевик целился автоматом типа АК в патруль ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В отчете говорится, что пять сотрудников миссии прибыли к логистическому комплексу на окраине села Смелое, где наблюдатели видели два грузовика ("КамАЗ") и 15 мужчин, у семи из них было оружие типа АК. Два представителя миссии вышли из автомобилей для того, чтобы встретиться с представителем вооруженного формирования.

"Когда они на пути к воротам проходили мимо второго грузовика, там стоял один из мужчин (в возрасте от 40 до 49 лет), он занял позицию возле грузовика, ориентировочно в 4 метрах от автомобилей СММ, и снял с предохранителя оружие типа АК, которое он держал на уровне талии", - говорится в отчете.

Указывается, что мужчина наблюдал за автомобилями представителей СММ все время, которое они находились у логистического комплекса.

"В 11:03, оставляя этот район, члены патруля миссии видели, как мужчина опустился на колено и направил оружие на автомобили СММ, которые отъезжали от места. На тот момент автомобили были на расстоянии примерно 5 метров от мужчины", - добавили в СММ.

Напомним, в июне на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса в населенном пункте Петровское вооруженный боевик угрожал представителям СММ ОБСЕ и не позволил патрулям проехать дальше на оккупированную территорию.