У Міноборони підтвердили інформацію про двох постраждалих на Донбасі військових

Бойовики вчора 40 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом минулої доби, 5 серпня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За інформацією Міноборони, вчора, 5 серпня, бойовики 40 разів обстрілювали українські позиції, в результаті цих обстрілів один український військових отримав поранення. Наразі поранений перебуває у у Сєверодонецьку у військовому госпіталі у стані середньої важкості.

Крім того, зазначається, що вчора на Донбасі було ліквідовано двох бойовиків, ще 7 поранено.

Також Мотузяник повідомив, що з початку доби 6 серпня на Донбасі поранення отримав ще один український військовий, його було доправлено до Маріуполя у військовий госпіталь. Наразі стан здоров'я постраждалого задовільний.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі 4 серпня в результаті обстрілів з боку бойовиків поранення отримали двоє поліцейських.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі перешкоджають спостерігачам СММ ОБСЄ у доступі до об'єктів і територій.