Боевики на Донбассе препятствуют наблюдателям СММ ОБСЕ в доступе к объектам и территориям

Также продолжаются обстрелы БПЛА наблюдателей

Вооруженные формирования на Донбассе продолжают препятствовать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в доступе к объектам и территориям, особенно в районе Новоазовска и границы с Россией, иногда с применением оружия. Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"В неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области мы постоянно сталкиваемся с ограничениями со стороны членов вооруженных формирований... Особенно в районе Новоазовска, здесь мы сталкивались с ограничениями около 40 раз с 26 июня. Иногда под угрозой применения оружия. Иногда они даже открывают огонь в сторону безоружных гражданских наблюдателей... Дальше на восток, ближе к району границы с Российской Федерацией ситуация была еще хуже... Стороны должны гарантировать доступ наблюдателям и придерживаться Минских соглашений", - заявил он.

Также, по словам Хуга, продолжаются обстрелы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ.

"Каждое такое ограничение является очевидным фактом того, что от нас что-то скрывают, они всегда что-то скрывают", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня, 3 августа, Хуг сообщил, что на оккупированном Донбассе за 6 месяцев 2018 года погибли 29 мирных жителей. Еще 132 человека получили ранения.